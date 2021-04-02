Заявки могут подать кандидаты от всех слоев общества, любого пола и даже люди с физическими недостатками, чего еще не было в истории космонавтики.

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Важные изменения в истории космических исследований

По словам представителей ESA, космос наконец может стать открытым для каждого. Это переломный момент в истории развития космических исследований, ведь раньше отбор в астронавты могли пройти люди с идеальным здоровьем. Никто не утверждает, что великое расселение по Вселенной началось, но в этом направлении сделан очень и очень важный шаг.

Как подать заявку в астронавты

На прием заявок в Европейский отряд астронавтов отведено восемь недель. Победители отбора будут объявлены в октябре 2022 года. На сайте ESA заявки принимаются по двум программам: для квалифицированных здоровых мужчин и женщин и для людей с ограниченными возможностями по программе Feasibility Project Parastronaut.

"Этот проект является первым в мире, который начинает устранять препятствия для людей с ограниченными физическими возможностями при выполнении профессиональных космических полетов", сообщили на сайте ESA. Следить за отбором и процессами подготовки кандидатов можно будет в этом разделе на сайте агентства.