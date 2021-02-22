Европейское космическое агентство (ESA) планирует отправить в космос астронавтов с инвалидностью. Агентство предполагает, что парастронавты отправятся на Международную космическую станцию. Бюджет программы составит миллион евро.

ESA объявило, что готово инвестировать в адаптацию космического оборудования, чтобы дать возможность специалистам с инвалидностью полноценно работать в роли членов экипажа.

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Условия отбора в парастронавтов

Для участия в миссии ESA будет рассматривать лиц с дефектами нижних конечностей – как врожденными, так и в результате ампутации. Речь идет об отсутствии одной или обеих стоп или ног ниже колена, также допускается разница в длине конечностей при рождении или в результате травмы. Среди прочего ESA рассмотрит лиц низкого роста (<130 см). В агентстве отмечают, что для реализации проекта парастронавтів ESA ищет людей, которые психологически, умственно, технически и профессионально квалифицированы, чтобы стать астронавтом, поэтому лица с психическими расстройствами не рассматриваются.



Условия отбора в парастронавты / Фото ESA

Как попасть в отбор в астронавты ESA

Кандидаты должны иметь гражданство государства-члена ESA или/и степень магистра в области естественных наук, медицины, инженерии, математики или компьютерных наук. Также будут рассматриваться кандидаты с квалификацией летчика-испытателя или инженера-испытателя. Нужно свободно владеть английским, знание других языков приветствуется.

Прием заявок откроется 31 марта и продлится до 28 мая; поданные заявки будут рассматриваться до октября 2022 года. ESA не сообщило, сколько астронавтов оно планирует нанять, но заявило, что они смогут рассчитывать на постоянную работу и "будут обучены для длительных или сложных космических миссий".

Если есть что-то, что мы узнали, работая на Международной космической станции, так это то, что разнообразие имеет большую ценность. Включение людей с инвалидностью принесет выгоду от их исключительного опыта, их точки зрения и способности адаптироваться к сложной среде,

– считают в агентстве.

Сейчас ESA ведет переговоры с частными компаниями-поставщиками космического оборудования и услуг, чтобы определить, какие меры необходимо предпринять для включения в состав экипажа астронавтов с инвалидностью. ESA рассчитывает либо адаптировать существующее оборудование, либо разработать новые процедуры эксплуатации.