Обновленную версию Кодекса по борьбе с дезинформацией планируют обнародовать 16 июня. Он будет связан с Законом о цифровых услугах, который ЕС согласовал в апреле 2022 года. Об этом впервые написало издание Reuters со ссылкой на документ.

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Сколько будут платить компании

Согласно Кодексу, компании должны будут противостоять вредной дезинформации: разрабатывать инструменты для проверки информации и сотрудничать с организациями по проверке фактов.

Они также будут раскрывать данные о количестве удаленных ботов, числе модераторов контента в каждой стране, рассказывать о системах искусственного интеллекта, которые развернуты для борьбы с фейками.

Еще одним пунктом является борьба с дипфейками и фейковыми учетными записями в социальных сетях.

Кроме того, компании обяжут предоставлять отчеты по каждой стране Европейского Союза отдельно, а не общие.

Как сообщает источник, штраф может составить примерно 6 процентов мирового оборота компании.

Чтобы понять, насколько большими могут быть эти суммы, отметим, что в 2021 только одна Alphabet (материнская компания Google) заработала почти 258 миллиардов долларов. Это означает, что в случае доказанного нарушения она должна заплатить около 15,5 миллиарда долларов.

По данным Financial Times, в распоряжении которой также оказался документ, в число компаний, намеренных подписать обновленную версию Кодекса, войдут 30 компаний, в том числе Facebook, Twitter, Google, Microsoft и TikTok.

Кодекс вступил в силу в 2018 году, его подписывали на добровольной основе. Теперь он станет документом совместного регулирования, а ответственность разделят между собой регулятор и подписавшие документ.

Напомним, с помощью дипфейков мошенники могут создавать видео или фото, которое выглядит настоящим. Таким образом, вводят в заблуждение пользователей сети, делая разнообразные заявления от имени известного человека. Например, недавно неизвестные создали поддельное видео с Илоном Маском, на котором искусственный голос, похожий на настоящий голос предпринимателя, расхваливает криптовалютный проект, на самом деле оказавшийся мошенничеством.