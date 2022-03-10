Epson покидает рынок России и Белоруссии

Японская компания Epson, занимающаяся выпуском копировального оборудования, принтеров, проекторов и другой электроники, объявила об остановке деятельности в России и Белоруссии в связи с вторжением в Украину.

В Epson подчеркнули, что "компания с крайней обеспокоенностью следит за дальнейшим развитием событий и надеются, что сложившаяся ситуация разрешится как можно скорее".

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Компании со всего мира покидают Россию

Это не первый бизнес, решивший в последнее время остановить работу в России из-за вторжения и вооруженной агрессии в Украину. О выходе с рынка сообщают онлайн-медиакомпании, производители электроники и офисной техники и даже IT-гиганты. Некоторые компании уже полностью прекратили или ограничили свою деятельность в России.

По прогнозам подобные шаги будут иметь катастрофические последствия для Российской экономики, которая уже сейчас терпит стремительный крах. Например, уход с рынка компаний типа Intel, AMD и TSMC серьезно и прямо повлияют на качество жизни в стране и ее безопасность, включая информационную и экономическую.

Рынок оккупанта также покидают IТ-гиганты, такие как Microsoft с ее сервисом Azure и Amazon с ее AWS. Поэтому совсем скоро Россия ни на государственном уровне, ни на частном не будет иметь необходимых мощностей для функционирования всех ее систем, сервисов и услуг.

На местном рынке аналогом может выступить компания Яндекс. Кроме того, свои серверы имеют VK. Однако, вероятно, их ресурсов не хватит, чтобы присоединить все компании, ранее пользовавшиеся услугами американских или европейских решений. А привлечь новые серверы будет невозможно из-за санкций.

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