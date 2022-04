Особенности Unreal Engine 5

Новая версия популярного игрового двигателя получила многочисленные улучшения для создателей игр – от увеличенной производительности и усовершенствованного интерфейса редактора до набора технологий, направленных на добавление в игровые сцены фотореализма.

К последним следует отнести Lumen – решение для глобального динамического освещения и Nanite – "микрополигональное" средство для повышения детализации геометрии.

Чем интересны эти инструменты

Epic заявляет, что с Nanite и Lumen разработчики смогут создавать 3D-сцены кинематографического качества с огромным количеством геометрических деталей и настраивать для них динамическое освещение, не беспокоясь о технических аспектах, связанных с оптимизацией под конкретное "железо".

Кроме того, в Unreal Engine 5 появилась возможность разрезания открытого игрового мира на части, над которыми смогут одновременно работать разные команды разработчиков, что позволит создавать еще более сложные игры или ускорить процесс разработки.

Epic представила два технических проекта, которые должны помочь разработчикам в реализации собственных продуктов. Первый – City Sample – город по технодемке The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Второй – Lyra – многопользовательский шутер вроде Unreal Tournament. На этих примерах разработчики смогут учиться приемам работы с Unreal Engine 5.

Применение Unreal Engine 5

Как отмечалось во время презентации, Unreal Engine 5 уже используется десятками студий. Так, на этом движке будут основываться такие игры, как:

Witcher,

S.T.A.L.K.E.R,

Tomb Raider.