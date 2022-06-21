Epic Games воспроизвела и "оживила" лицо мужчины, жившего 10 тысяч лет назад
Источник:Unreal Engine
В 2021 году Epic представила новый инструмент создания реалистичных персонажей для игр, который назвала MetaHuman. Однако современный редактор нашел применение у археологов.
Помимо профессора физической антропологии Белградского университета Софии Стефанович и ее коллег над проектом работала научно-исследовательская компания 3Lateral, входящая в состав Epic Games. Инструмент позволил им воспроизвести не только облик давно умершего человека, но и мимику.
Интересно Epic Games открыла ранний доступ к MetaHuman Creator для создания реалистичных персонажей
Подробности
- Скелет человека был обнаружен в Восточной Сербии, на берегу реки Дунай.
- Из-за своей необычной позы в форме лотоса со скрещенными ногами археологи назвали мужчину "шаманом".
Скелет "шамана" нашли в позе лотоса / Кадр из видео Unreal Engine
- Изучив скелет, антропологи выяснили рост и вес человека. Кроме того, узнали, что мужчина питался в основном морепродуктами.
- Сначала антропологи создали глиняный бюст мужчины. Для этого ученые произвели реконструкцию лица, восстановив черты с учетом физиологических данных. На объемную копию черепа накладывались слои материала, воспроизводя голову в реальном размере.
- Затем модель отсканировали для создания цифровой версии в программе MetaHuman.
- С помощью цифровых инструментов специалисты воспроизвели более реалистичную кожу, волосы, зубы и морщинки "шамана" на основе анализа его ДНК.
- Затем модель анимировали в MetaHuman с использованием предварительно установленных пресетов. Таким образом, лицо смогло двигаться и демонстрировать разные эмоции.
Процесс создания виртуальной модели человека показали в отдельном ролике: видео
В Epic Games также была реализована возможность взаимодействовать с цифровым персонажем с помощью смартфона, что продемонстрировали на одной из выставок.Компания развивает MetaHuman и недавно представила обновление, которое добавило новые зацикленные анимации лица и возможность конвертировать статические модели в анимированные. Кроме того, появились новые настройки одежды, причесок, усов, бровей, ресниц и других элементов. Также Epic Games расширила список настроек освещения. Первая версия для тестирования была открыта в апреле 2021 года. Ее высоко оценили разработчики, поскольку ранее подобная графика требовала чрезвычайно трудоемких и дорогостоящих внутренних методов или аутсорсинга, а теперь отнимает "считанные минуты".