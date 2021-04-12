Как оказалось, Epic Games Store все еще работает в убыток, а в плюс выйдет только к 2023 году. И это лишь в случае, если прогнозы окажутся правильными.

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Какие данные раскрыла компания

В течение двух предыдущих лет магазин приносил убытки, заявили в компании. В 2019 году они составили 181 миллион долларов, а в 2020 году увеличились до 273 миллионов долларов.

Сегодня в Epic Games Store зарегистрировано более 160 миллионов пользователей. Более 56 миллионов из них проявляют активность хотя бы раз в месяц, то есть являются постоянными посетителями. Также магазин насчитывает 400 игр, выпущенных более чем 200 разработчиками.

Большая доля расходов приходится на эксклюзивы. Вице-президент Epic Games Стив Эллисон во время заседания сообщил, что компания потратила около 330 миллионов на гарантийные выплаты разработчикам – авторы игр получают деньги, если соглашаются на эксклюзивный выход их продукта в магазине компании, но часто проект не достигает определенного уровня продаж и не окупает расходы. Независимо от показателей продаж игр, полученные за эксклюзивность деньги разработчики не возвращают.

Тем временем судебные разбирательства между Apple и Epic Games продолжаются. Следующее заседание запланировано на 3 мая.