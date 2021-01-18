Компания Epic Games расширила судебную тяжбу против Apple и Google, подав новый иск в Великобритании. Разработчик Fortnite продолжает выступать против "злоупотребления доминирующим положением" на рынке мобильных платформ.

Две заявки против Apple и Google стали последним этапом кампании по восстановлению Fortnite в магазинах приложений и внесению изменений в работу мобильных экосистем. Они были представлены еще 8 и 29 декабря соответственно, но только сейчас их обнародовал Верховный суд Великобритании, пишет GamesIndustry.

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Почему разгорелся конфликт

В августе Epic Games добавила опцию прямых платежей в Fortnite для мобильных устройств, в обход 30 процентов комиссии, которые Apple и Google требуют в рамках соглашений с разработчиками при публикации приложений в App Store и Google Play.

В результате обе компании удалили Fortnite из своих торговых площадок. Epic Games ответила антимонопольным иском. Теперь разработчик призывает суд по конкуренции признать удаление игры из App Store и Google Play незаконным, как и определенные условия в сделках компаний с разработчиками. А также стремится к восстановлению Fortnite в обоих магазинах и разрешению на прямые платежи.

Издание GamesIndustry узнало от Epic Games, что компания представит свои доказательства в Верховном суде 21 января.

Мы считаем, что это важный аргумент от имени потребителей и разработчиков из Великобритании и всего мира, на которых влияет злоупотребление Apple и Google рыночной властью. Epic не требует возмещения убытков от Apple или Google в Великобритании, Австралии или США, она просто стремится к справедливому доступу и конкуренции, которые принесут пользу всем потребителям,

— сказала вице-президент по коммуникациям и политике Тера Рэндалл.

Реакция компании Apple

Apple ответила на запрос журналистов: "В течение двенадцати лет App Store помогал разработчикам воплощать их самые яркие идеи в приложениях, которые меняют мир. Нашими приоритетами всегда было предоставить клиентам безопасное и надежное место для загрузки программного обеспечения и применять одинаковые правила для всех разработчиков. Epic была одним из самых успешных разработчиков в App Store, которая выросла в многомиллиардный бизнес и обслуживает миллионы клиентов iOS по всему миру, включая Великобританию. Epic включила функцию в своем приложении, которую судья охарактеризовал как скрытую. Она не была проверена и одобрена Apple, и Epic сделала это с явным намерением нарушить правила App Store, которые в равной степени применяются к каждому разработчику и защищают клиентов. Ее безрассудное поведение сделало клиентов пешками, и мы надеемся донести это до суда Великобритании".

Решение по этим делам может впоследствии повлиять и на другие крупные платформы: Xbox, PlayStation, ПК и Nintendo.