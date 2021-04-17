В феврале мы уже сообщали об анонсе MetaHuman Creator. Инструмент получил множество положительных отзывов от тестеров (они создали по два образца персонажей MetaHuman).

Интересно Epic Games рассказала о многомиллионных убытках своего магазина

Что получат разработчики на раннем этапе

Владельцы раннего доступа смогут использовать инструмент в Unreal Engine или для дальнейшего редактирования в таких приложениях создания цифрового контента, как Maya.

MetaHuman Creator сочетает технологии 3Lateral и Cubic Motion, которые с недавних пор принадлежат Epic Games. Ранее активы такого калибра было возможно создать лишь с помощью чрезвычайно трудоемких и дорогих внутренних методов или аутсорсинга.

В MetaHuman Creator разработчики смогут настраивать черты лица, корректировать цвет кожи, изменить зубы и выбирать из заранее определенного диапазона типов телосложения, прически, одежду и многое другое. А после импорта в Unreal Engine ваш персонаж уже будет готов к анимации.

Ранний доступ MetaHuman Creator: смотрите видео

В связи с облачным характером приложения Epic Games заявила, что будет добавлять кандидатов постепенно, поэтому до вашей очереди может пройти несколько дней. Для тех, кто просто хочет сразу начать использовать цифровых людей в Unreal Engine, компания также предоставляет более 50 готовых MetaHumans от Quixel Bridge (другого стартапа, приобретенного Epic Games).