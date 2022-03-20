Epic Games и Microsoft отдадут всю прибыль нового сезона Fortnite фондам поддержки Украины

Epic Games и Microsoft решили пожертвовать прибыль с нового сезона Fortnite. Средства, полученные с 20 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года, пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

Fortnite – самая популярная сегодня игра среди молодежи. Она насчитывает 400 миллионов активных игроков по всему миру. Поэтому и деньги приносит немалые.

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Детали

Главная цель – рассказать о войне, которую Россия развернула против Украины, и показать ее последствия. Как и Epic Games, Microsoft имеет собственный магазин игр, в рамках бренда Xbox. Она также отдает все свои чистые доходы, полученные в магазине от Fortnite, в течение указанного времени, чтобы увеличить размер пособия.

Деньги передадут четырем фондам сразу же после фиксации проведенных операций, не дожидаясь их фактического поступления на счета, поскольку это может занять некоторое время.

Среди названных получателей такие:

Direct Relief – международная некоммерческая организация, занимающаяся улучшением качества жизни путем привлечения жизненно важных лекарственных препаратов и расходных материалов для местных медиков в нуждающихся регионах.

UNICEF – детский фонд; Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций.

WFP – Всемирная продовольственная программа ООН.

UNHCR – Агентство ООН по делам беженцев.

Из этого списка можно сделать выводы, куда именно направят деньги.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем телеграм-канале поблагодарил компании за инициативу и поддержку украинского народа, призвав геймеров присоединяться к новому сезону игры, который будет проходить с 20 марта по 4 апреля.