Конечная цель компаний предполагает создание безопасной метавселенной для детей всех возрастов, в которой они смогут общаться, играть и заниматься творчеством. Для этого был заключен договор о долгосрочном партнерстве.

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Детский метаверс: что известно

Практически компании планируют воплотить свой аналог Roblox. Это online-платформа для создания игр, пользователи которой могут создавать игры с помощью Roblox Studio, играть в игры, созданные другими пользователями, а также создавать, одевать своего Roblox-персонажа за игровую валюту.

Разработчики, по их словам, готовят удобные инструменты в "безопасном и положительном мире возможностей". Компании представили три принципа, на которых будет строиться очередная метавселенная.

Во-первых, это защита права детей играть в безопасной и благополучной среде.

Во-вторых, конфиденциальность и защита личной жизни детей.

В-третьих, предоставление детям и взрослым инструментов для управления своим опытом в виртуальном мире.

Мы считаем, что у детей есть огромный потенциал для развития творчества, умение сотрудничать и коммуницировать через цифровой опыт. Однако мы несем ответственность за то, чтобы сделать их игры безопасными, вдохновляющими и полезными всем. Так же, как мы защищали права детей на безопасные физические игры на протяжении многих поколений, мы стремимся сделать то же самое и для цифровых игр. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Epic Games, чтобы сформировать это увлекательное будущее,

– говорит генеральный директор LEGO Group Нильс Кристиансен.

В 2020 году Epic приобрела стартап SuperAwesome – компанию, разработавшую технологию для обеспечения безопасного цифрового общения с детьми младше 16 лет. Вероятно, именно ее наработки собираются использовать в проекте.