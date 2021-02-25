Новая онлайн-платформа предоставит ИТ-специалистам возможность удаленно работать над масштабными глобальными проектами.

Украинское представительство компании EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ведущего мирового поставщика услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявляет о запуске EPAM Anywhere – онлайн-платформы для ИТ-специалистов. Платформа предоставляет специалистам возможность удаленно сотрудничать с крупнейшими международными компаниями-клиентами EPAM.

EPAM Anywhere призвана предоставить возможность талантам ИТ-сферы быстро и легко находить проекты, отвечающие их знаниям и опыту, сотрудничать с клиентами из списка Forbes Global 2000, строить успешную карьеру в индустрии и получать конкурентное вознаграждение. Кроме этого, работа с платформой предоставляет ряд дополнительных преимуществ, среди которых — гибкий график, широкие возможности для профессионального развития и доступ к экспертному сообществу.

"Стабильно растущий спрос со стороны клиентов EPAM на масштабные проекты цифровой трансформации способствует поиску современных решений для привлечения и работы с талантами, – комментирует Алексей Стах, вице-президент EPAM, ответственный за запуск EPAM Anywhere. – Гибкий подход к организации рабочих процессов, удаленное взаимодействие команд – это тренд последних лет, усиленный мировой пандемией, который существенно изменит представление о работе во многих индустриях. Мы рады быть в числе первых, кто решился на реализацию такого масштабного проекта, как EPAM Anywhere. Новый формат поможет стереть границы между городами и странами для ИТ-специалистов, откроет множество новых возможностей для талантов из самых разных уголков Украины и мира".

На EPAM Anywhere уже размещено более 1000 вакансий для ІТ-специалистов, а платформа работает в 10 странах, перечень которых будет расширяться. С платформой сотрудничают более 800 разработчиков из более чем 100 городов мира.