Также в компании сообщили, что выделяют 100 миллионов долларов для поддержки украинских сотрудников и их семей.

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Происходящее в Украине является для нас глубоко личным. Наши коллеги по всему миру едины в поддержке 14 000 наших коллег по команде в Украине и их семьям. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших коллег и друзей. Мы благодарим членов нашей глобальной команды, которые постоянно работают над обеспечением стабильного обслуживания, и наших клиентов по всему миру за их поддержку и постоянное доверие к нам,

– сказал Аркадий Добкин, генеральный директор и президент EPAM.

EPAM прекратит сервис клиентов в России. Компания подчеркнула, что стремится обеспечить переходную поддержку клиентам на этом рынке.

"EPAM не работает на правительство в России и полностью соблюдает все санкции. Компания также активно оценивает другие виды своей деятельности в регионе", – говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили реализацию плана обеспечения непрерывности бизнеса. EPAM отмечает, что выполняет планы обеспечения беспрерывности бизнеса и ускоряет набор сотрудников в нескольких офисах в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал такое решение компании и поблагодарил ее CEO.

Напомним, что украинский офис ЕПАМ всегда помогал правительству Украины внедрять цифровую трансформацию Украины. Спасибо лично Аркадию Добкину и Юрию Антонюку,

– подчеркнул Федоров.

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