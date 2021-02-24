EOS Data Analytics (EOSDA), международный поставщик спутниковой аналитики, планирует запустить на низкую околоземную орбиту 7 оптических спутников EOS SAT до конца 2024 года. Благодаря такому группировке, компания будет способна обеспечить полный цикл анализа данных — от непосредственно съемки до дальнейшей обработке полученных изображений.

Одной из главных задач новой спутниковой группировки будет осуществление мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, что делает этот проект первым для нужд именно аграрной промышленности. С новыми моделями спутников, EOS Data Analytics увеличит доступность и точность орбитального мониторинга.

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Поддержка пищевого производства в условиях стремительных изменений глобального климата требует внедрения принципов устойчивого сельского хозяйства. При отсутствии надежных спутниковых данных и аналитики, достичь такой цели почти невозможно. Наша работа направлена ​​на предоставление аграриям всей необходимой информации для их дальнейшего устойчивого развития,

– отметил основатель EOS Data Analytics, Макс Поляков.

Что известно о спутниках, которые появятся на орбите

Характеристики спутников EOS SAT включать в себя 1.4 м панхроматическое и 2.8 м мультиспектральное разрешение изображения при дистанционном зондировании образцов земли, 11 диапазонов каналов, а также ширину полосы захвата до 40 км. Уникальные настройки диапазонов каналов будут максимально соответствовать потребностям аграрной промышленности.

Периодичность зондирования спутниковой группировки EOSDA составит 3 дня по всей поверхности Земли. Срок эксплуатации каждого спутника составит пять лет.



Созвездие спутников будет состоять из 7 штук / Фото EOS Data Analytics

Запуск спутников позволит EOS Data Analytics улучшить качество данных, полученных с низкой околоземной орбиты, и сделает их более доступными для аграриев. Такие обновления положительно повлияют на мониторинге состояния урожая, классификации культур, сравнении показателей роста, измерении влажности почвы, прогноза погоды и любых других характеристиках, которые собирает EOSDA для аграрной отрасли. Новые возможности EOS Data Analytics включают:

Поступления данных в почти реальном времени и увеличение частоты следования по орбите спутником в 5-7 раз;

Увеличение разрешения изображений в 2-8 раз;

Проприетарные данные для корпоративных агропромышленных моделей, повысят скорость обработки данных;

Эксклюзивные права на снимки отдельных площадей поверхности.

Проект условно разделен на три этапа: 2022, 2023, и 2024 годы. Запуск первого спутника запланирован на начало 2022 года с последующим обновлением аппаратного обеспечения в последующие годы. К разработке новой спутниковой группировки привлечены украинские инженеры и ученые.