EOSDA доработала свою платформу, чтобы в реальном времени иметь возможность анализировать военную ситуацию с целью спасения жизни людей и помощи в восстановлении мира. Обработанные и проанализированные данные будут переданы украинским военным и гуманитарным организациям.

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Что нужно

EOSDA требует оперативных/актуальных данных, полученных благодаря радиолокационному дистанционному зондированию, чтобы доносить информацию и релевантную аналитику относительно вражеских войск и мер довооружения (особенно дозаправки) ночью и несмотря на облачность, что невозможно при использовании снимков с оптических спутников.

Снимки с оптических спутников, которые доступны в Украине, малопригодны, поскольку они часто перекрыты облаками, были сделаны более 72 часов назад или по обеим причинам. В лучшем случае данные из оптических спутников полезны всего-навсего 2-3 часа в день, тогда как большинство вражеских атак и основная их активность происходит под прикрытием ночи.

EOSDA вполне понимает, что некоторые провайдеры данных могут столкнуться с ограничениями в работе с частной компанией в Украине. В этом случае мы соединим поставщиков данных с Михаилом Федоровым, Министром цифровой трансформации Украины, а также с другими представителями правительства и органов безопасности для того, чтобы данные передавались им и/или инициировалась дальнейшая обработка информации силами EOSDA.

Экономические, политические и гуманитарные последствия войны в Украине уже достигли такого размера, когда больше нельзя оставаться в стороне. Если вы можете нам помочь, предоставьте, пожалуйста, данные SAR спутников. Устаревшие оптические спутниковые снимки используются для целей PR и в качестве доказательств военных преступлений для будущих разбирательств в международном уголовном суде. Украине нужны практические данные, чтобы иметь возможность спасти миллионы невинных людей и суверенитет страны.

– отметил основатель EOSDA, украинец Макс Поляков.

Команда обращается к IAI, Iceye, Capella, Канадскому и Европейскому космическим агентствам, а также Германскому аэрокосмическому центру, для предоставления данных радиолокационного дистанционного зондирования, и Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для предоставления снимков с оптических спутников.

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