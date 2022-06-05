Energica представила электроцикл с рекордным запасом хода 420 километров

Итальянский производитель электрических мотоциклов Energica представил модель премиум-класса – Experia. Она идеальна для дальних путешествий по скоростному шоссе, но также подходит для регулярных поездок по городу.

Запас хода электроцикла составляет рекордные 420 км для городской среды и около 208 км по шоссе. Energica уже открыл доступ к заказу и планирует организовать первые поставки осенью этого года.

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Energica Experia является первым в Европе электрическим мотоциклом Green Tourer и, возможно, единственным мотоциклом, когда-либо созданным для этой цели, в виде полностью электрической платформы с новой электрической трансмиссией и аккумуляторной батареей.

– рассказали в компании.

Experia поставляется с новым электродвигателем, основой которого является компактный, но мощный блок EMCE. Платформа дает 75 кВт пиковой мощности, 60 кВт постоянной мощности и 115 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость электрического мотоцикла составляет 180 км/ч, весит Experia около 260 килограммов. Вдобавок Experia получил пару USB-портов на панели приборов и еще два порта в водонепроницаемом отсеке для хранения вещей. Версия Launch Edition также обещает жесткие кофры, которые предоставят мотоциклу 112 литров места для хранения багажа.

Галерея Энергия

По батареям мотоцикл получил большой литий-полимерный блок на 22,5 кВт*ч. Этот аккумулятор обеспечивает запас хода по городу на 420 км и загородному шоссе на 208 км. По стандартизированному циклу WMTC, одобренному регуляторами Европы, запас хода электроцикла составляет 222 км. Кроме того, Experia получил сразу несколько функций для быстрого обновления батареи. Самая мощная из них заряжает аккумулятор от 0 до 80% всего за 40 минут. Таким образом, используя эту систему, владелец Experia сможет проехать более 700 километров за средний световой день.

Стоимость Energica Experia пока не раскрывается. Компания принимает бесплатные заказы от всех желающих – для регистрации достаточно ввести свои данные и адрес доставки на сайте производителя. Поставки Experia должны начаться в третьем квартале 2022 года.