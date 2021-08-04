Electronic Arts не заплатила: хакеры опубликовали похищенные в ходе атаки данные

4 августа 2021 , 09:06
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Источник:

The Record

Еще в июне неизвестные хакеры получили доступ к большому количеству данных разработчика компьютерных игр Electronic Arts. Они пытались продать 750 гигабайтов информации за 28 миллионов долларов, однако желающих не нашлось. Тогда злоумышленники просто опубликовали данные в открытом доступе.

Компания заявляла, что атака осуществлялась не с помощью вируса-шифровальщика. Хакеры получили доступ к данным после покупки аутентификационных файлов cookie для внутреннего канала Slack компании. В руках неизвестных оказалось "ограниченное количество кода и связанных с ним инструментов".

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Данные EA никому не нужны

Злоумышленники за 28 миллионов долларов предлагали не только данные компании, но и "возможность полной эксплуатации всех сервисов EA". Однако, как оказалось, это никого не заинтересовало. Вероятно, потому что файлы не содержат никакой информации – ни личной, ни финансовой.

Среди похищенной информации, по словам похитителей, были:

  • исходные серверы для поиска матчей FIFA 21;
  • API-ключи FIFA 22, SDK и отладочные инструменты;
  • исходный код игрового движка FrostBite и наладочные инструменты;
  • отладочные инструменты, SDK и ключи API;
  • собственные игровые фреймворки EA;
  • закрытый SDK и ключ API для Xbox и Sony;
  • XB PS и EA pfx и crt с ключом.

В результате 26 июля все 750 гигабайт оказались на хакерском форуме, а позже и на торрент-трекерах. Информацию уже проанализировали журналисты издания The Record и рассказали, что она содержит исходный код игры FIFA 21, в том числе инструменты для поддержки серверных сервисов компании.

Автор: Олександр Гайдамашко