Компания заявляла, что атака осуществлялась не с помощью вируса-шифровальщика. Хакеры получили доступ к данным после покупки аутентификационных файлов cookie для внутреннего канала Slack компании. В руках неизвестных оказалось "ограниченное количество кода и связанных с ним инструментов".

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Данные EA никому не нужны

Злоумышленники за 28 миллионов долларов предлагали не только данные компании, но и "возможность полной эксплуатации всех сервисов EA". Однако, как оказалось, это никого не заинтересовало. Вероятно, потому что файлы не содержат никакой информации – ни личной, ни финансовой.

Среди похищенной информации, по словам похитителей, были:

исходные серверы для поиска матчей FIFA 21;

API-ключи FIFA 22, SDK и отладочные инструменты;

исходный код игрового движка FrostBite и наладочные инструменты;

отладочные инструменты, SDK и ключи API;

собственные игровые фреймворки EA;

закрытый SDK и ключ API для Xbox и Sony;

XB PS и EA pfx и crt с ключом.

В результате 26 июля все 750 гигабайт оказались на хакерском форуме, а позже и на торрент-трекерах. Информацию уже проанализировали журналисты издания The Record и рассказали, что она содержит исходный код игры FIFA 21, в том числе инструменты для поддержки серверных сервисов компании.