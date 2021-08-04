Компания заявляла, что атака осуществлялась не с помощью вируса-шифровальщика. Хакеры получили доступ к данным после покупки аутентификационных файлов cookie для внутреннего канала Slack компании. В руках неизвестных оказалось "ограниченное количество кода и связанных с ним инструментов".
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Данные EA никому не нужны
Злоумышленники за 28 миллионов долларов предлагали не только данные компании, но и "возможность полной эксплуатации всех сервисов EA". Однако, как оказалось, это никого не заинтересовало. Вероятно, потому что файлы не содержат никакой информации – ни личной, ни финансовой.
Среди похищенной информации, по словам похитителей, были:
- исходные серверы для поиска матчей FIFA 21;
- API-ключи FIFA 22, SDK и отладочные инструменты;
- исходный код игрового движка FrostBite и наладочные инструменты;
- отладочные инструменты, SDK и ключи API;
- собственные игровые фреймворки EA;
- закрытый SDK и ключ API для Xbox и Sony;
- XB PS и EA pfx и crt с ключом.
В результате 26 июля все 750 гигабайт оказались на хакерском форуме, а позже и на торрент-трекерах. Информацию уже проанализировали журналисты издания The Record и рассказали, что она содержит исходный код игры FIFA 21, в том числе инструменты для поддержки серверных сервисов компании.