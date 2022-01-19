В Египте обнаружили загадочную гробницу с 20 мумиями

Как неоднократно можно было услышать, мумии для ученых – это своеобразное историческое сокровище. Это и не удивительно, ведь благодаря этим хорошо сохранившимся остаткам древних людей можно многое узнать о прошлом.

Совместная итальянско-египетская экспедиция проводила раскопки в городе Асуан, Египет. Населенный пункт расположен на реке Нил. На западном ее берегу расположен так называемый Мавзолей Ага-Хана. Он был построен на месте древнего некрополя, который интересовал исследователей.

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Саркофаг с мумией в обнаруженной гробнице / Фото University of Milan

Древняя гробница и 20 мумий

Обнаруженная гробница получила название AGH032 и расположена на территории бывшего некрополя, который использовался для захоронений с VI века до нашей эры и до IV века нашей эры. Проще говоря, он застал времена как господства персов и эллинов в Египте, так и римлян.

Внутри семейной усыпальницы были обнаружены 20 мумий и, к сожалению, задолго до археологов, место вечного покоя умерших посетили грабители. Вероятно, это является причиной того, что никаких ценностей внутри практически не осталось. Но археологи нашли другие интересные вещи: "свалку" из костей (преимущественно бараньих), керамику, места жертвоприношений и другие интересные вещи.

Внутри гробницы, конечно же, находились мумии. Среди них было несколько интересных:

Мумия взрослого мужчины с медным ожерельем и дощечкой с написанным греческим именем – Nikostratos. Следует отметить, что эта мумия была отделена от других и находились у восточной стены". Ученые предположили, что остатки тела извлекли грабители.

В терракотовом саркофаге была обнаружена мумия ребенка в древнеегипетской погребальной маске, которая была сделана из полотна и папируса.

Другой мумии ребенка сделали рентген и обнаружили у нее в груди налет. Возможно, это может свидетельствовать о болезни.

Что ж, теперь к нескольким десяткам мумий, обнаруженных в этом месте ранее, добавилось еще около 20 из "новой" усыпальницы. Теперь ученые займутся тщательными исследованиями, чтобы узнать даты смерти и другие детали относительно того, как жили эти люди.