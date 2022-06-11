В египетском оазисе Бахария обнаружили короткомордого хищного динозавра

В Египте палеонтологи нашли позвонок хищного динозавра из семейства абелизаврид, для которых характерны маленькая морда и мелкие передние конечности. Это только вторая однозначная находка окаменелостей этого семейства в Египте.

Обнаружили находку в египетском оазисе Бахария. Там выходят на поверхность осадки одноименного формования (Bahariya Formation). Их возраст датируется в пределах мелового периода (100,5-93,9 миллионов лет назад).

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В этих осадках в начале XX века немецкий палеонтолог Эрнст Штромер обнаружил окаменелость гигантских хищных динозавров.

спинозавра (Spinosaurus aegyptiacus),

кархородонтозавра (Carcharodontosaurus saharicus),

и бахариазавра.

К сожалению, все они были уничтожены во время бомбежки Мюнхена в 1944 году. Но впоследствии ископаемые остатки спинозавра и кархародонтозавра обнаружили, в частности, в осадках группы Кэм-Кэм в Марокко, а найденный там же дельтадромий (Deltadromeus agilis) может являться синонимом бахариазавра.



Оаза Бахария / Фото Royal Society Open Science

Исследования в оазисе Бахария

Палеонтологические работы в оазисе Бахария возобновились только в начале XXI века. К примеру, в 2001 году ученые опубликовали описание зауропода, получившего название Paralititan stromeri.

Белал Салем из Университета Огайо и его коллеги из Египта и США описали шейный позвонок хищного динозавра, обнаруженный в отложениях формации Бахария в 2016 году. Ученые отнесли его к семейству абелизаврид (Abelisauridae), представители которого отличаются коротким черепом и небольшими передними конечностями – они редуцированы еще сильнее, чем у тиранозавра. Однако этого позвонка оказалось мало, чтобы описать новый таксон.



Обнаруженный шейный позвонок в оазисе Бахария / Фото Ohio University

Исследователи отмечают, что абелизавриды найдены в формировании Бахария впервые – это вторая однозначная находка представителей этого семейства во всем Египте (первая – изолированный зуб из верхнекремовых отложений). Палеонтологи оценили длину абелизаврида примерно в шесть метров.



Рисунок динозавра из семейства абелизавриды / Иллюстрация

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Таким образом, этот динозавр пополняет список крупных тероподов Бахарии – хотя он значительно уступает по размеру таким гигантам, как спинозавр или кархародонтозавр. Ученые считают, что абелизавриды ранее были найдены и в отложениях марокканской группы Кэм-Кэм, поэтому их находка еще больше усугубляет сходство между палеофаунами Бахарии и Кэм-Кэм.