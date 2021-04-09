На самом деле, Nord LE – не совершенно новая модель, а модифицированная версия Nord.

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Напомним, OnePlus Nord работает на базе процессора Snapdragon 765G с модемом 5G. Также смартфон оснащен 6,44-дюймовым экраном Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400×1080 пикселей.

Здесь предусмотрена двойная селфи-камера с сенсорами на 32 и 8 Мп, а также основная камера в конфигурации 48 + 8 + 5 + 2 Мп.

Смартфон Nord доступен в цветах Blue Marble, Gray Onyx и Gray Ash.

Что известно о Nord LE

Версия Nord LE получила особое градиентное исполнение с оттенками, плавно переходящими из оранжевого в зеленый. Именно внешний дизайн отличает версию LE от предшественника.

К сожалению, продавать Nord LE компания OnePlus не планирует. Однако, разработчик планирует разыграть Nord LE среди пользователей Instagram.