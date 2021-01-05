В новой версии браузера Edge в январе 2021 года появится функция проверки паролей. Браузер будет уведомлять пользователей, если его данные были обнаружены в "слитых" базах. Пользователь получит соответствующее уведомление о необходимости изменить свой пароль.

Как это будет работать

Если пароль пользователя был обнаружен в "слитой" базе, браузер предложит изменить его. Пользователь сможет выбрать надежный пароль сгенерированный браузером, или установить новый самостоятельно, сообщает 24 канал.

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Для этого браузер должен быть синхронизирован с учетной записью Microsoft. Сообщения о попытках взлома будут приходить в режиме реального времени.



Edge предложит изменить "слитный" пароль

Другие обновления

В новой версии браузера Edge появится улучшенный механизм защиты от спама. Действующая защита может работать неправильно и блокировать доступ к некоторым URL-адресам, отметил Эрик Лоуренс из Microsoft, сообщает Windows Latest.

Кроме того, в новой версии Edge появится навигация по вертикальным вкладкам и расширенная функциональность для работы с PDF-файлами.

Браузеры под угрозой

В декабре исследователи Avast заявили, что они обнаружили 28 вредоносных расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Как правило, это приложения для загрузки изображений, видео или другого контента с популярных сайтов, включая Facebook, Instagram, Vimeo и Spotify.

Исследователи обнаружили вредоносный код в расширениях на основе JavaScript, который позволяет загружать программы на зараженный компьютер. В отчете Avast говорится, что пользователи также жаловались на манипулирование их действиями в интернете и перенаправление на сторонние веб-сайты.

В Microsoft же сообщили о массовой кампании по распространению вредоносного ПО, которое добавляет вредоносную рекламу и ворует учетные данные из браузеров, в том числе и Edge.