Э-паспорта уже принимают 10 аэропортов: перечень
Электронный паспорт в приложении "Дия" в Украине запустили почти год назад. Тогда нам обещали, что элетронные полностью заменят бумажные версии. И как видим, процесс (хотя и медленно) все же продвигается. В настоящее время э-паспорт принимают уже в 10 аэропортах Украины.
Источник: телеграм Дия
Правда, пока электронным паспортом можно воспользоваться только для внутренних рейсов.
К теме Дия 2021: подпись в смартфоне, регистрация проживания онлайн и другие онлайн-услуги
Где принимают э-паспорт
Электронный паспорт принимают в таких аэропортах:
- Борисполь
- Киев
- Одесса
- Львов имени Даниила Галицкого
- Харьков
- Запорожье
- Николаев
- Ивано-Франковск
- Херсон
- Днепропетровск
Интересно, что всего через 3 дня после запуска инициативы в аэропорту "Днепропетровск" уже 20% пассажиров воспользовались именно электронными паспортами.
Как говорят в Министерстве цифровой трансформации, в настоящее время электронными паспортами в действии пользуются около 5 миллионов украинцев. Э-паспортом можно воспользоваться во многих гостиницах, при поездках в "Укрзализныце", для получения посылок на "Новой почте" и "Укрпочте" и тому подобное.
Поделиться новостью