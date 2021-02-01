Электронный паспорт в приложении "Дия" в Украине запустили почти год назад. Тогда нам обещали, что элетронные полностью заменят бумажные версии. И как видим, процесс (хотя и медленно) все же продвигается. В настоящее время э-паспорт принимают уже в 10 аэропортах Украины.

Источник: телеграм Дия

Правда, пока электронным паспортом можно воспользоваться только для внутренних рейсов.

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Где принимают э-паспорт

Электронный паспорт принимают в таких аэропортах:

Борисполь

Киев

Одесса

Львов имени Даниила Галицкого

Харьков

Запорожье

Николаев

Ивано-Франковск

Херсон

Днепропетровск

Интересно, что всего через 3 дня после запуска инициативы в аэропорту "Днепропетровск" уже 20% пассажиров воспользовались именно электронными паспортами.

Как говорят в Министерстве цифровой трансформации, в настоящее время электронными паспортами в действии пользуются около 5 миллионов украинцев. Э-паспортом можно воспользоваться во многих гостиницах, при поездках в "Укрзализныце", для получения посылок на "Новой почте" и "Укрпочте" и тому подобное.