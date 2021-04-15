Напомним, электронные паспорта стали доступны в приложении "Дия" в апреле 2020 года. 30 марта этого года Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект.

Важно Опасный сайт под видом "Дия" собирает данные банковских карт украинцев

Этот закон закрепляет на законодательном уровне определение электронной ID-карты и заграничного е-паспорта. Правда, цифровую версию документа для пересечения границы украинцы пока не смогут использовать.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Где применять е-паспорт

В общем, везде, где раньше мы нуждались в физическом документе. Его можно предъявлять:

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;

при покупке товаров в магазине;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Добавим, по данным Министерства цифровой трансформации, в настоящее время около 5 миллионов граждан Украины пользуются е-паспортами через приложение "Дия".