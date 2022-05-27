В джунглях Боливии обнаружили следы древней цивилизации

В боливийских джунглях, скрытых под непроницаемой растительностью, обнаружили большие руины поселений. Ранее считалось, что столь масштабных урбанизированных поселений в Амазонии быть не может.

Всего на территории изучено 26 памятников, примерно половина из которых ранее была неизвестна археологам. Когда-то там жило развитое земледельческое сообщество.

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Что скрывают джунгли Боливии

Наши результаты опровергают аргументы, что западная Амазония была малонаселенной в доиспанские времена, и дополняют имеющиеся доказательства, что культура Касарабе имела высокоинтегрированную, непрерывную и плотную систему поселений.

– начинает археолог Хайко Прюмерс из немецкого археологического института.

Используя лазерные сканеры, установленные на вертолете, археологи исследовали шесть областей Амазонии.

Древняя культура Касарабе существовала здесь, на территории нынешней Северной Боливии, между 500 и 1400 годами нашей эры.

Под густым лесом обнаружена сеть поселений городского типа с низкой плотностью населения.

Это первые города, найденные в тропических низменностях Южной Америки, с многочисленными церемониальными сооружениями, включая ступенчатые платформы и U-образные насыпи, ориентированные по сторонам мира.

До этого археологи предполагали, что бедные тропические земли на равнинах Льянос-де-Мохос в Боливии неспособны поддерживать существование больших человеческих популяций и сложных урбанизированных цивилизаций.

Но люди Касарабе были искусными земледельцами, они превратили сезонно затапливаемые амазонские саванны в богатые сельхозугодья.

Мало что было известно о том, как люди Касарабе строили церемониальные постройки или обустраивали свои поселения. Теперь на помощь археологам пришел LIDAR, лазерный сканер, выполняющий за один полет то, на что раньше уходили годы изнурительной полевой работы.



Сканирование лидером показывает церемониальные постройки и радиальные дамбы города Котока / Prümers/Nature

В исследовании описываются два больших поселения, Котока и Ландивар, которые являлись центральными точками региональной сети из 24 населенных пунктов, соединенных все еще видимыми дамбами.

Эти два больших поселения уже были известны, но их огромные размеры и архитектурная проработанность стали очевидны только благодаря съемке.

– пишут ученые.

По их оценкам, люди Касарабе переместили около 570 000 кубометров земли для строительства Котоки, это в десять раз больше земли, чем нужно для строительства Тиуанако, еще одного древнего города, остатки которого нашли в западной Боливии, в 72 километров от Ла-Паса, поблизости восточного берега озера Титикака. Для защиты центральных поселений строили рвы и валы, а также массивные системы контроля воды.

Эти данные указывают на сложную иерархию поселений,

– говорит Фишер.

Все это свидетельствует о социальной сложности этого общества и предполагает уровень социальной организации, до сих пор не ассоциировавшийся с ранней Амазонией.

Получив данные из воздуха, теперь учёные будут искать старинные артефакты на археологических раскопках. Это может дать более подробную информацию о диетах, образе жизни и традициях этих сельскохозяйственных обществ.