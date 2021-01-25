20 января Джо Байден официально приступил к исполнению своих обязанностей. Президент США уже формирует команду в Белом доме и, похоже, обустраивает свой кабинет. В частности, установил камень с Луны.

Источник: NASA.

Сообщается, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в знак признания амбиций и достижений предыдущих поколений и поддержки нынешнего подхода Америки к исследованию Луны и Марса передало Лунный камень в Овальный кабинет.

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Что известно о камне

Такой ценный подарок выставили 20 января. Он взят из Лаборатории лунных образцов в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне.

Лунный образец 76015,143. Астронавты "Аполлона-17" Рональд Эванс, Харрисон Шмитт и Юджин Сернан, последние люди, которые ступили на Луну, откололи этот образец от большого валуна у основания Северного массива в долине Таурус-Литтроу, в 3 километрах от лунного модуля,

– написано на витрине.



Камень с Луны теперь будет в Овальном кабинете / Фото NASA

Этот 332-граммовый кусочек Луны собран в 1972 году и представляет собой образец возрастом 3,9 миллиарда лет, образовавшийся во время последнего большого ударного события на ближней стороне Луны.



Лунный камень на полке в Овальном кабинете / Фото msn.com

Сам камень покрыт следами ударов микрометеоритов. Он покрыт микрократерами из-за постоянных бомбардировок в течение миллионов лет. Плоские же стороны созданные вручную в лаборатории во время научных исследований.