Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отменил указ, запрещающий приложения TikTok и WeChat. Дональд Трамп подписал его летом 2020 года.

Джо Байден поручил провести расследование. Министерству торговли США необходимо выяснить, представляют ли эти сервисы, которые собирают данные американских пользователей, угрозу национальной безопасности.

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Что известно

В феврале издание Wall Street Journal писало, что Байден начал просматривать деятельность предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он "заморозил" соглашение TikTok с Walmart и Oracle: они должны были выкупить часть американского сегмента бизнеса компании, чтобы соцсеть продолжила работу в США.

, в сентябре, администрация Трампа решила заблокировать TikTok из соображений национальной безопасности – тогдашняя власть обвинила компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.

Компромиссное решение выглядело так:

ByteDance создает новую компанию TikTok Global.

Oracle и Walmart покупают в ней 12,5 процента и 7,5 процента соответственно.

Штаб-квартиру разместили бы в США.

Данные пользователей хранили бы на серверах Oracle.

Глава компании и большая часть совета директоров были бы американцами.

В феврале 2021 года издание China Morning Post сообщило, что владелец TikTok, компания ByteDance, отказывается от продажи бизнеса в США компаниям Oracle и Walmart, поскольку "соглашение было в основном предназначено для удовлетворения требований администрации Трампа".