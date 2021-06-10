Джо Байден поручил провести расследование. Министерству торговли США необходимо выяснить, представляют ли эти сервисы, которые собирают данные американских пользователей, угрозу национальной безопасности.
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Что известно
В феврале издание Wall Street Journal писало, что Байден начал просматривать деятельность предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он "заморозил" соглашение TikTok с Walmart и Oracle: они должны были выкупить часть американского сегмента бизнеса компании, чтобы соцсеть продолжила работу в США.
Компромиссное решение выглядело так:
- ByteDance создает новую компанию TikTok Global.
- Oracle и Walmart покупают в ней 12,5 процента и 7,5 процента соответственно.
- Штаб-квартиру разместили бы в США.
- Данные пользователей хранили бы на серверах Oracle.
- Глава компании и большая часть совета директоров были бы американцами.
В феврале 2021 года издание China Morning Post сообщило, что владелец TikTok, компания ByteDance, отказывается от продажи бизнеса в США компаниям Oracle и Walmart, поскольку "соглашение было в основном предназначено для удовлетворения требований администрации Трампа".