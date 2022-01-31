"Джетпак" в каждую семью: гонки на реактивных ранцах скоро могут стать реальностью

Реактивный ранец или просто "джетпак" – это фактически переносное устройство для индивидуальных полетов человека. Конечно, пока эти фантастические штуки не очень распространены в мире. Но это ненадолго.

В последнее время индивидуальные средства для полета становятся все более популярными. Нет, пока их не приобретешь во всех магазинах, но разработки активно двигаются по этой тропе. К примеру, австралийская компания CopterPack показала первый полет с ранцем собственного производства – правда, потом оказалось, что видео поддельное. "Реактивным путём" идет компания Gravity Industries и разрабатывает "джетпак" для военных. А в JetPack Aviation планируют создать чемпионат по гонкам на их летающих ранцах.

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Гонки на "джетпаках"

Сообщается, что генеральный директор JetPack Aviation Дэвид Мэйман ведет переговоры с командой чемпионата мира по воздушным гонкам о запуске первой в мире серии соревнований, где бы пилоты использовали реактивные ранцы и соревновались на параллельных полосах. Планируется, что первая такая гонка могла бы состояться в сентябре 2022 года. Бесспорно, это было бы поразительным зрелищем, ведь ранцы серии JB могут разгоняться до примерно 300 километров в час.

Компания JetPack Aviation работает над "джетпаками", которые поставляются не только частным лицам, но и военным на испытания. У компании есть еще одна довольно интересная разработка – летающий мотоцикл Speeder, который использует четыре реактивных двигателя для движения. Он способен разгоняться до 240 км в час и существует в нескольких вариациях: гражданской, военной и грузовой. Большинство ресурсов JetPack Aviation идет на Speeder и, как видим, о развитии "джетпаков" там тоже не забывают.