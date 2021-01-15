Глава Twitter Джек Дорси рассказал, что не гордится удалением аккаунта Дональда Трампа в соцсети. Впрочем, он считает это правильным решением. Свои мысли на этот счет он изложил в цепочке из 13 твиттов.

Высказывание Дональда Трампа о краже голосов на президентских выборах привели к штурму Капитолия. Это стало причиной для того, что его аккаунты заблокировали в социальных сетях, а Twitter и вовсе удалил учетную запись, в которой было почти 89 миллионов подписчиков. Джек Дорси прокомментировал ситуацию на своей странице.

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Что происходит

По словам Дорси, необходимость блокировки учетных записей и установление запретов — это не только наша неспособность к здоровому общению. Это также разделяет людей и ограничивает возможность прояснить ситуацию. Все это создает опасный прецедент, когда глобальное общественное обсуждение оказалось под властью небольшого количества отдельно взятых лиц или корпораций.

Всем нам необходимо критически посмотреть на несоответствия нашей политики и ее выполнения. Да, нам нужно понять, что наши услуги могут нанести вред. Да, нам нужно больше прозрачности в наших операциях по модерации. Все это не может подорвать свободный и открытый глобальный интернет,

- говорит создатель Twitter.

Джек Дорси считает интернет и глобальную публичную дискуссию лучшим и наиболее актуальным методом достижения взаимопонимания и более мирного сосуществования, однако понимает, что на данный момент это не так.