Почему так мало: накопитель на телескопе "Джеймс Уэбб" вмещает всего 68 Гбайт

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" уже приступил к научной работе и показал миру замечательные изображения объектов далекого космоса. Но, как выяснилось, даже недорогой современный ноутбук способен превзойти космический аппарат по объему накопителя. Установленный на телескоп SSD вмещает всего 68 Гбайт.

Если вы пропустили первые фотографии космического телескопа "Джеймс Уэбб" – скорее бегите смотреть, потому что они прекрасны. Именно поэтому еще труднее поверить, что самый передовой инструмент человечества по исследованию других миров имеет такой ограниченный накопитель. Но этому объяснение.

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Почему "Джеймс Уэбб" имеет так "мало" памяти

По современным меркам, 68 Гбайт на встроенном накопителе – это, конечно, очень немного, хоть и больше, чем 2 Гбайт, которые располагает телескопом "Хаббл". С другой стороны, некорректно сравнивать работающее в космосе оборудование с устройствами, которыми потребители привыкли пользоваться на Земле. Дело в том, что даже самый дорогой современный накопитель на несколько терабайтов быстро вышел бы из строя в космосе.

Как пояснил Алекс Хантер, инженер по системам полета в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа, объема накопителя "Джеймса Уэбба" хватает примерно в сутки: аппарат транслирует данные на Землю с расстояния 1,5 миллиона километров.

Кстати, и 68 Гбайт, которые предусмотрены в SSD, не могут использоваться аппаратом в полной мере: 3% зарезервированы для инженерных данных и телеметрии, и через 10 лет размер хранилища может сократиться до 60 Гбайт.

Как NASA работает с телескопом "Джеймс Уэбб"

Хранилище телескопа в основном предназначено для краткосрочного использования. По сути телескоп успевает передать нужные данные на Землю до того, как объем накопителя будет заполнен.

Читайте на сайте Сравнение фотографий телескопа "Джеймс Уэбб" со снимками из "Хаббла"

NASA не объяснило, почему телескоп имеет такое ограниченное пространство для хранения, но это может быть связано также с проблемой возраста телескопа. Если вы помните, то телескоп "Джеймс Вебб" – самый большой долгострой NASA в истории. Его создавали более 20 лет.

Первоначальные разработки проекта телескопа имени Джеймса Уэбба начались в 1996 году, а первый контракт на его производство был подписан в 2003 году.