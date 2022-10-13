Космический телескоп James Webb обнаружил органические молекулы в далеких галактиках

Оксфордские ученые провели первое изучение молекул в отдаленных галактиках с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба. Исследование поможет понять, как формируются и развиваются галактики.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются одними из наиболее распространенных органических молекул во Вселенной и важным астрономическим инструментом, который помогает определять активность звездообразования в галактике. Они считаются основными строительными блоками пребиотических соединений, возможно, сыгравших ключевую роль в происхождении жизни.

Космическое агентство Японии уничтожило ракету Epsilon с 18 спутниками сразу после запуска

Детали открытия

Молекулы ПАУ создают очень яркое излучение в инфракрасном диапазоне, когда освещаются звездами. Это позволяет астрономам не только отслеживать активность звездообразования, но использовать их как маркеры местных физических условий.

Новое исследование впервые охарактеризовало свойства ПАУ в центральной (ядерной) области трех активных галактик. Работа была основана на спектроскопических данных прибора MIRI, измеряющего свет в диапазоне длин волн 5-28 микрон.

Исследователи сравнили наблюдение с теоретическими предсказаниями для молекул ПАУ и были удивлены, когда результаты опровергли их. Расчеты предполагали разрушение ПАУ вблизи черной дыры в центре галактики. Однако анализ показал, что молекулы могут выживать в этой области космоса даже там, где очень энергичные фотоны могут разорвать их на части. Возможной причиной может служить то, что молекулы защищены большим количеством молекулярного газа.

Невероятно думать, что мы можем наблюдать молекулы ПАУ в ядерной области галактики. Следующим шагом будет анализ большей выборки галактик с разными свойствами. Такое знание является ключом к использованию ПАУ в качестве точного инструмента для характеристики количества звездообразования в галактиках и, следовательно, понимания того, как галактики эволюционируют со временем,

— сказал доктор Исмаэль Гарсия-Бернете, руководивший исследованием.

Там, где молекулы ПАУ выжили, результаты показали, что черные сверхмассивные дыры в сердце галактик оказали значительное влияние на их свойства. В частности, доля больших и нейтральных молекул стала больше, что указывает на то, что более хрупкие малые и заряженные молекулы ПАУ могли быть разрушены. Это накладывает некоторые ограничения на использование этих молекул ПАУ для исследования того, как быстро активная галактика образует новые звезды, но не отбрасывает метод полностью.