Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил еще одну, вероятно, самую древнюю и отдаленную от нас галактику

Космическая обсерватория "Джеймс Уэбб" сразу же продемонстрировала поразительный потенциал для раскрытия тайн Вселенной. Первые снимки позволили обнаружить сразу двух кандидатов в самые дальние галактики, когда нашей Вселенной было 300-400 миллионов лет. Прошла неделя и астрономы представили кандидата на еще далекую и древнюю галактику, которая могла появиться на еще более раннем этапе формирования Вселенной.

Стоит сразу отметить, что пока речь идет только о кандидатах в старейшие галактики. Несмотря на громкие заголовки, начавшие появляться в сети, астрономам еще провести дополнительные исследования. В частности, например, сделать спектроскопический анализ обнаруженных "красных" объектов и подтвердить, что определенное значение красного смещения действительно соответствует расстоянию/времени, а не является причиной других факторов и даже помех.

Не пропустите "Джеймс Уэбб" сфотографировал Юпитер, его кольца и три спутника

Представленные на прошлой неделе кандидаты в самые дальние галактики – GLASS-z11 и GLASS-z13 – имеют величины красного смещения соответственно z11 и z13. Это означает, что свет от них уходил к нам около 13,5 миллиарда лет.

Как ученые определяют возраст удаленных объектов и галактик

Как и другие элементарные частицы, фотоны имеют волновую природу. Поэтому движение фотонов не прямолинейное, а волновое, что удлиняет их маршрут. Чем дальше от нас расположен объект, тем больший "лишний" путь предстоит преодолеть фотонам.

Кроме того, пыль и газы в межгалактическом пространстве поглощают более короткие длины волн излучаемого света и до нас из глубин Вселенной могут добраться преимущественно фотоны красного и инфракрасного участков спектра.

Именно благодаря этому излучению ученые получают информацию, чтобы более или менее точно определить возраст наблюдаемых объектов.

Новая кандидатка в самые старые галактики

Галактика "Мэйси" или CEERSJ141946.35+525632.8 – имеет величину красного смещения z14,3, что можно идентифицировать как 286 миллионов лет после Большого взрыва. Выявить этот объект помогло исследование прибором NIRCam "Джеймса Уэбба" в инфракрасном диапазоне 21 июня 2022 года по программе CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science Survey). Для уточнения данных были использованы снимки телескопа "Габбл".

Если не видели NASA опубликовало еще больше впечатляющих фотографий с телескопа Джеймс Уэбб

Ниже слева три объединенных снимка с "Габбла", а справа – снимок из "Джеймса Уэбба" в ультрафиолетовом диапазоне.



Галактика CEERSJ141946.35+525632.8 "Мэйси" / Фото The University of Texas at Austin

Как "Джеймс Уэбб" позволяет нам заглянуть далеко в прошлое

Согласно представленной астрофизикам теории эволюции Вселенной, во многом подтверждаемой наблюдениями за космосом, галактики начали образовываться в эпоху Реионизации, примерно соответствующей крановому смещению z15 или около 550 миллионов лет после Большого взрыва.

Читайте на сайте Почему так мало: накопитель на телескопе "Джеймс Уэбб" вмещает всего 68 Гбайт

"Джеймс Уэбб" позволяет лучше рассмотреть объекты в эту эпоху и даже заглянуть глубже, используя такие эффекты, как гравитационное линзирование. Первые результаты наблюдений показывают, что галактики могли образовываться интенсивнее и чаще, чем говорит теория. Это означает, что наука многое представляла себе несколько иначе и требует корректировки.

А интересовались ли вы когда-нибудь, насколько холодно в открытом космосе? Что будет с астронавтом, который внезапно окажется за бортом МКС? Мы подготовили материал , где описали механизмы распространения температуры в космосе и насколько он может быть теплым или холодным.