Джеймс Уэбб наконец в космосе: NASA успешно запустило телескоп

25 декабря состоялся запуск главного космического "долгостроя" – телескопа "Джеймс Уэбб". Дата старта неоднократно переносилась по тем или иным причинам, однако теперь ожидания позади. Историческое событие транслировали в прямом эфире.

Желанный телескоп запустили в космос с помощью европейской ракеты тяжелого класса Ariane 5 ECA. Запуск состоялся с космодрома Куру в джунглях Французской Гвианы неподалеку от побережья Атлантического океана.

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Запуск Джеймса Уэбба: как это было

Ход миссии подробно документировался в официальных соцсетях NASA, в частности в твитере, а также во время прямой трансляции.

В 14:22 по киевскому времени агентство сообщило об успешном запуске, который состоялся двумя минутами до того.

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Момент старта ракеты-носителя / Скриншот 24 канала

Почти сразу NASA начало компьютерную визуализацию всех процессов, которые происходят с телескопом. Она проходила в реальном времени, то есть показывала что именно делает Webb в конкретный момент.

Впоследствии визуализация показала зрителям момент разъединения с ракетой-носителем.

Компьютерная визуализация момента разъединения телескопа с ракетой-носителем / скриншоты 24 канала

В 14: 52 учетная запись Webb Telescope в Твиттере сообщила о том, что телескоп начал развертывать солнечные батареи и заряжаться.​

"Уэбб в безопасности в космосе со своей солнечной батареей, которая получает энергию от Солнца! Его реактивные колеса будут направлять космический корабль в правильном направлении, чтобы солнцезащитный экран мог защитить телескоп от радиации и тепла."

Дальше его ждет примерно двухнедельный процесс развертывания своих антенн, зеркал и солнцезащитного щита.

Джеймс Уэбб отправится в путешествие на расстояние 1,5 миллиона километров от Земли до так называемой точки Лагранжа. Это займет 29 дней.

Смотрите полную трансляцию исторического события: Видео