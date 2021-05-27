Последним днем ​​работы Джеффа Безоса на посту главы Amazon станет 5 июля. На этом посту предпринимателя заменит Энди Ясси, который сейчас возглавляет подразделение Amazon Web Services (AWS).

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Почему именно 5 июля

5 июля для Безоса – особый день.

Мы выбрали эту дату, потому что это особый день для меня – дата регистрации Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад,

– заявил Безос на ежегодном собрании акционеров Amazon, которое прошло в цифровом формате.

Он добавил, что очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где сосредоточит внимание на новых продуктах и ​​инициативах.

Еще в феврале стало известно, что Безос покинет свой пост в течение года и станет исполнительным председателем Amazon и, как ожидается, будет уделять больше времени таким инициативам, как:

фонд для борьбы с изменениями климата Bezos Earth Fund,

компания Blue Origin,

газета The Washington Post,

благотворительный фонд Bezos Day One Fund.

Компания все это время не раскрывала, кто сменит Безоса в должности гендиректора. Эксперты предполагали, что преемником Безоса станет Ясси или Джефф Вилк, который ушел с поста главы глобального потребительского бизнеса Amazon в августе прошлого года.

Кто такой Энди Ясси

Ясси был одним из основателей AWS в 2003 году. С 2016 года он был генеральным директором облачного подразделения Amazon, который он помог превратить в гигантский источник дохода.

За первые три месяца 2021 года AWS принесло интернет-компании 13,5 миллиарда долларов – 12 процентов всего дохода Amazon за квартал.