Последним днем работы Джеффа Безоса на посту главы Amazon станет 5 июля. На этом посту предпринимателя заменит Энди Ясси, который сейчас возглавляет подразделение Amazon Web Services (AWS).
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Почему именно 5 июля
5 июля для Безоса – особый день.
Мы выбрали эту дату, потому что это особый день для меня – дата регистрации Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад,
– заявил Безос на ежегодном собрании акционеров Amazon, которое прошло в цифровом формате.
Он добавил, что очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где сосредоточит внимание на новых продуктах и инициативах.
Еще в феврале стало известно, что Безос покинет свой пост в течение года и станет исполнительным председателем Amazon и, как ожидается, будет уделять больше времени таким инициативам, как:
- фонд для борьбы с изменениями климата Bezos Earth Fund,
- компания Blue Origin,
- газета The Washington Post,
- благотворительный фонд Bezos Day One Fund.
Компания все это время не раскрывала, кто сменит Безоса в должности гендиректора. Эксперты предполагали, что преемником Безоса станет Ясси или Джефф Вилк, который ушел с поста главы глобального потребительского бизнеса Amazon в августе прошлого года.
Кто такой Энди Ясси
Ясси был одним из основателей AWS в 2003 году. С 2016 года он был генеральным директором облачного подразделения Amazon, который он помог превратить в гигантский источник дохода.
За первые три месяца 2021 года AWS принесло интернет-компании 13,5 миллиарда долларов – 12 процентов всего дохода Amazon за квартал.