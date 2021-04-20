О таком решении генерального директора компании Amazon стало известно вчера, 19 апреля 2021 года. Несмотря на то, что Джефф Безос имеет собственную космическую компанию, Blue Origin, контракт на вывод спутников на орбиту отошел предприятию United Launch Alliance – дочерней компании Boeing и Lockheed Martin. Планируется осуществить не менее девяти запусков. Количество спутников сможет вывести за один раз ракета-носитель Atlas V – пока неизвестно.

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Старт ракеты-носителя Atlas V / Фото United Launch Alliance

Что известно о спутниках Безоса

Разработкой и эксплуатацией спутников занимается дочерняя компания Amazon – Kuiper Systems LLC. Именно созвездия спутников будет называться Project Kuiper.

Их суммарное количество должно составить 3236, что значительно меньше, чем запланировал Маск.

Почему Безос выбрал United Launch Alliance, а не Blue Origin

В компании Blue Origin пока дела идут не очень успешно. Их собственная ракета-носитель не готова. Кроме того, недавно NASA предпочла их конкурента, SpaceX, в разработке лунного корабля для высадки людей на поверхность нашего спутника.

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Невзирая на то, что SpaceX постепенно захватывает позиции на рынке космических запусков, Джефф Безос пошел на технологическую коллаборацию с ULA и предоставил им метановый двигатель BE-4, разработчиком которого является Blue Origin, для новой ракеты-носителя Vulcan.

Следующим этапом в товарищеских отношениях между генеральным директором Amazon и компанией ULA стал контракт на вывод спутников Джеффа Безоса.

Вице-президент Kuiper Systems LLC Раджев Бадял заметил, что Atlas V – это надежная ракета и за последние 85 запусков с ней не случилось ни одной аварии. Однако вывод спутников предусмотрен и другими ракетами, для чего был разработан специальный адаптер.



Ракета-носитель Vulcan / / Рендер United Launch Alliance