Как проходил полет New Shepard

Ракета успешно стартовала, достигла высоты в 40 километров, после чего капсула с экипажем отделилась. Какое-то время обе части поднимались по инерции к точке апогея, после чего начали свободное падение.

Интересно Через неделю Blue Origin отправит миллиардера Джеффа Безоса в космос: что нужно знать о полете

Пассажиры примерно 4 минуты находились в невесомости, а во время полета они выдержали перегрузки в 3 g, а при посадке – 5,5 g.

Прежде чем на борт New Shepard пустили людей, ракета совершила 15 успешных полетов. Первая попытка закончилась аварией – Blue Origin потеряла ускоритель в начале 2015 года, однако капсула при этом уцелела. Второй ускоритель летал пять раз, третий сделал семь успешных полетов, а четвертый летал дважды, прежде чем на борт допустили людей.

Схема полета New Shepard / Фото Blue Origin

Инженеры Blue Origin отметили, что полет на New Shepard исключительно безопасен, поскольку за 15 успешных полетов под ряд специалисты компании отработали все сценарии и довели систему до полной автономности.

Кстати, одной из особенностей полета New Shepard является то, что полет проходит полностью в автоматическом режиме. Это касается, как ракеты так и капсулы – ею никто не управляет во время полета.



Джефф Безос перед посадкой в New Shepard / Скриншот

В течение всего полета можно было слышать переговоры экипажа и контрольного центра. Ракета New Shepard осуществила успешную и плавную посадку в запланированной зоне. Через некоторое время произошло раскрытие парашютов и капсула с экипажем начала медленно спускаться на землю. Перед самой посадкой двигатель капсулы еще раз вктивировался для еще большего замедления и капсула совершила успешную посадку.

Все члены экипажа вскоре после посадки успешно покинули капсулу.

Полет New Shepard в фото

Кто летал в капсуле Blue Origin

Экипаж капсулы состоял из четырех человек:

глава компании Blue Origin Джефф Безос;

его брат Марк Безос;

экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк, которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но в космос так и не попала (она стала старейшей астронавткой – ей 82 года)

18-летний будущий студент Оливер Дэем из Нидерландов (он стал самым молодым астронавтом).

Интересный факт! Нидерланды официально получили своего четвертого астронавта, который ко всему стал самым молодым в мире.