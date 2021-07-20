Джефф Безос опубликовал видео капсулы во время полета в космос

Во вторник, 20 июля, состоялся исторический полет компании Blue Origin. Джефф Безос и экипаж из трех космических туристов отправились в полет на ракете New Shepard. Все прошло успешно и вот Джефф Безос опубликовал видео изнутри капсулы – оно поражает.

Все детали полета мы рассказали в нашом материале, и если вам интересно, как все происходило – переходите по этой ссылке. Запись трансляции полета можно посмотреть здесь.

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Очевидно, что всем членам экипажа полет очень понравился. Это было видно по их эмоциями после того, как они покинули капсулу. Во время полета можно было услышать их довольные комментарии и возгласы, однако на трансляции не было видно кадров изнутри капсулы.

Видео изнутри капсулы New Shepard в космосе

Через несколько часов после успешного завершения полета Джефф Безос опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Космические туристы, а теперь уже и астронавты, насладились невесомостью в среде микрогравитации и даже успели поиграть бросая друг другу теннисные мячики.

Хотя период невесомости длился примерно четыре минуты, экипаж максимально использовал каждую минуту, чтобы развлечься. Джефф Безос, например, бросил в капсуле жвачку, а Оливер Деймен поймал ее ртом.

Также туристы вполне насладились впечатляющими видами Земли и космоса из иллюминаторов капсулы.

Несколько интересных фактов о полете New Shepard

Миссия в рамках которой был совершен полет носит название NS-16 и является шестнадцатым по счету полетом ракеты New Shepard;

и является шестнадцатым по счету полетом ракеты New Shepard; Сама ракета New Shepard названа в честь первого астронавта США Алана Шепарда , который впервые совершил суборбитальный полет;

, который впервые совершил суборбитальный полет; Схема полета максимально напоминает аналогичный план полета Шепарда;

Старт ракеты состоялся 20 июля не просто так – это 52-я годовщина полета корабля "Аполлон-11", который доставил на Луну первых людей, которые высадились на спутник – Нила Армстронга и Базза Олдрина в 1969 году;

который доставил на Луну первых людей, которые высадились на спутник – Нила Армстронга и Базза Олдрина в 1969 году; Капсула New Shepard имеет самые большие иллюминаторы среди всех транспортных средств, которые находились в космосе.

Кстати, миллиардер Джефф Безос и его брат Марк передали приветствие своей матери из космоса написав на своих ладонях "Привет мама" и сложив их вместе пока они находились в невесомости.