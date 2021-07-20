Все детали полета мы рассказали в нашом материале, и если вам интересно, как все происходило – переходите по этой ссылке. Запись трансляции полета можно посмотреть здесь.

К теме Исторический день: Джефф Безос успешно совершил полет на ракете New Shepard

Очевидно, что всем членам экипажа полет очень понравился. Это было видно по их эмоциями после того, как они покинули капсулу. Во время полета можно было услышать их довольные комментарии и возгласы, однако на трансляции не было видно кадров изнутри капсулы.

Видео изнутри капсулы New Shepard в космосе

Через несколько часов после успешного завершения полета Джефф Безос опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Космические туристы, а теперь уже и астронавты, насладились невесомостью в среде микрогравитации и даже успели поиграть бросая друг другу теннисные мячики.

Хотя период невесомости длился примерно четыре минуты, экипаж максимально использовал каждую минуту, чтобы развлечься. Джефф Безос, например, бросил в капсуле жвачку, а Оливер Деймен поймал ее ртом.

Также туристы вполне насладились впечатляющими видами Земли и космоса из иллюминаторов капсулы.

Кстати, миллиардер Джефф Безос и его брат Марк передали приветствие своей матери из космоса написав на своих ладонях "Привет мама" и сложив их вместе пока они находились в невесомости.

Несколько интересных фактов о полете New Shepard