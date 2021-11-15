Джефф Безос: люди будущего будут на Земле лишь туристами

Один из богатейших предпринимателей мира, Джефф Безос, прогнозирует, что в будущем человечество не просто будет активно летать в космос, но и создаст там целые колонии. Люди, которые родятся и будут жить там, будут посещать Землю как туристы.

"Через века много людей родятся в космосе, это будет их первый дом", – уверен основатель компании Blue Origin. Он считает, что космические колонии станут новой базой человечества, а на Землю люди будут летать только в отпуск, чтобы полюбоваться "реками, лесами и дикой природой" — так, как сейчас мы посещаем национальные парки и заповедники.

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О чем еще говорил Безос

Не удержался миллиардер и от того, чтобы пройтись по планам своего главного конкурента Илона Маска отправить людей на Марс. Он считает, что высокотехнологичные колонии в космосе более жизнеспособны, чем любая попытка начать новую жизнь на другой планете. Идеи Маска по тераформированию Марса Безос назвал "драматическими и очень, очень сложными".

Безос также поддержал идею существования разумных форм жизни на других планетах:

Шансы на то, что мы – единственная разумная жизнь во Вселенной, кажутся мне крайне небольшими,

– говорит предприниматель.

Однако вместе с тем он сомневается, что представители внеземной жизни посещали нашу планету. "Я очень в этом сомневаюсь. Думаю, мы бы знали, если бы они здесь были".