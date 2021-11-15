"Через века много людей родятся в космосе, это будет их первый дом", – уверен основатель компании Blue Origin. Он считает, что космические колонии станут новой базой человечества, а на Землю люди будут летать только в отпуск, чтобы полюбоваться "реками, лесами и дикой природой" — так, как сейчас мы посещаем национальные парки и заповедники.
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О чем еще говорил Безос
Не удержался миллиардер и от того, чтобы пройтись по планам своего главного конкурента Илона Маска отправить людей на Марс. Он считает, что высокотехнологичные колонии в космосе более жизнеспособны, чем любая попытка начать новую жизнь на другой планете. Идеи Маска по тераформированию Марса Безос назвал "драматическими и очень, очень сложными".
Безос также поддержал идею существования разумных форм жизни на других планетах:
Шансы на то, что мы – единственная разумная жизнь во Вселенной, кажутся мне крайне небольшими,
– говорит предприниматель.
Однако вместе с тем он сомневается, что представители внеземной жизни посещали нашу планету. "Я очень в этом сомневаюсь. Думаю, мы бы знали, если бы они здесь были".