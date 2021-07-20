Сегодня, 20 июля, в туристический полет отправится суборбитальная ракета New Shepard. Впервые в истории компании Blue Origin в капсуле будет находиться экипаж из четырех пассажиров.

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Чем интересен полет Blue Origin

Кроме того, что это один из первых полноценных туристических полетов в космос он еще и установит три мировых рекорда:

полет в космос самого богатого человека в мире;

полет самой старшей астронавтки;

и полет самого молодого астронавта.

Важно! Все детали этого исторического полета мы удобно собрали в одном материале по этой ссылке.

Где смотреть полет Blue Origine

Посмотреть запуск вы можете прямо на нашем сайте ниже. Трансляция начнется по плану, однако точное время запуска пока неизвестно. Трансляция начнется в 14 часов по киевскому времени.

Трансляция запуска New Shepard: смотреть онлайн

Кстати, совсем недавно на своем ракетоплане космос посетил основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Мы объяснили чем отличается полет Blue Origin от полета Virgin Galactic и почему разницы между ними на самом деле практически нет.