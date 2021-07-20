Сегодня, 20 июля, в туристический полет отправится суборбитальная ракета New Shepard. Впервые в истории компании Blue Origin в капсуле будет находиться экипаж из четырех пассажиров.
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Чем интересен полет Blue Origin
Кроме того, что это один из первых полноценных туристических полетов в космос он еще и установит три мировых рекорда:
- полет в космос самого богатого человека в мире;
- полет самой старшей астронавтки;
- и полет самого молодого астронавта.
Где смотреть полет Blue Origine
Посмотреть запуск вы можете прямо на нашем сайте ниже. Трансляция начнется по плану, однако точное время запуска пока неизвестно. Трансляция начнется в 14 часов по киевскому времени.
Трансляция запуска New Shepard: смотреть онлайн
Кстати, совсем недавно на своем ракетоплане космос посетил основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Мы объяснили чем отличается полет Blue Origin от полета Virgin Galactic и почему разницы между ними на самом деле практически нет.