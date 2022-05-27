Dyson представила прототипы роботов для уборки дома: когда ждать в продаже
Источник:The Guardian
Однажды нам больше не понадобится самостоятельно убирать в доме. У нас будут не только роботы-пылесосы, которые беспокоятся о чистоте пола, но и полноценные автономные машины для уборки всего дома.
Большинству людей Dyson известна своими пылесосами, очистителями воздуха и устройствами по уходу за волосами, но на самом деле это высокотехнологичная компания, внутри которой ведется разработка огромного количества разнообразной техники. В 2020 году Dyson объявила о планах инвестировать около 3,45 миллиарда долларов в робототехнику, новые моторные технологии и программное обеспечение для машинного обучения. Теперь компания развивает центр робототехники в Великобритании на аэродроме Халлавингтон рядом с действующим проектным центром в Малмсбери. До этого место предназначалось для разработки электромобиля Dyson, однако этот проект был закрыт в 2019 году.
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Ленивое будущее с Dyson
- Производитель планирует нанять 700 инженеров в течение пяти лет для подразделения, занимающегося разработкой роботов. В частности, ищут 250 робототехников, имеющих опыт в сфере компьютерного зрения и машинного обучения.
- Первые устройства рассчитывают продавать через восемь лет – то есть в 2030 году.
- К тому времени, возможно, арсенал поддерживаемых функций существенно расширится.
Робот Dyson чистит мебель / Кадр из видео Dyson
- Сообщается, что на данном этапе развития эти работы могут поднимать предметы и чистить мебель. К функциям собираются добавить также мытье посуды.
- В 2021 году Dyson зарегистрировала несколько патентов на уборочные устройства. Например, робота, который может подниматься по лестнице, и роботизированную руку, способную держать предметы и открывать дверцы шкафов.
В случае успеха, человечество сможет лениться еще больше, выделяя освободившееся от уборки время на что-то другое.
О своих планах компания рассказала в небольшом ролике: видео
В представленном видео с участием Джейка Дайсона, сына основателя Джеймса Дайсона, показаны разные роботы, способные пылесосить мебель, управляться с хрупкими вещами, например посудой, накрывать на стол, собирать разбросанные вещи и перекладывать их с места на место.
Он объясняет, что сейчас в компании поставлена цель разработать универсального робота, способного выполнять работу по дому и другие задачи.