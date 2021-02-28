Компания Dynetics в указанные сроки завершила общую разработку проекта лунного модуля. Теперь она готовится к детальной проработке проекта, который станет основой для производства модуля.

Ранее NASA минимум на месяц отложило очередной этап отборочного конкурса на производство лунного посадочного модуля для доставки человека на Луну. Этот этап должен был пройти в конце текущего месяца, однако Dynetics, несмотря на все, закончила первый этап вовремя.

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Другие участники конкурса от NASA на разработку лунного лендера

В текущем этапе конкурса NASA участвуют три компании: SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джефф Безос и Dynetics, принадлежащая военному подрядчику Leidos. Десять месяцев назад все они заключили контракты на сумму около одного миллиарда долларов США на разработку собственных уникальных проектов лунных посадочных модулей.



Команды-участники конкурса от NASA и рендеры их лендеров / Фото NASA

Для следующего этапа, в ходе которого конкурсанты должны будут создать конструкторскую документацию для своих проектов, специалисты NASA должны будут выбрать две компании. Возможно, это произойдет уже до конца апреля.

Это еще один шаг к поверхности Луны. Предварительная проверка проекта подтвердила, что наша команда готова приступить к детальному проектированию, поскольку мы приближаемся к следующему этапу – критическому анализу конструкции. Это еще один примечательный обзор, который приближает нас на шаг ближе к повторной высадки американцев на Луну,

– сказал Ким Деринг (Kim Doering), вице-президент по космическим системам компании Dynetics.