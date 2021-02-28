Dynetics приступит к детальной разработке лунного посадочного модуля
Компания Dynetics в указанные сроки завершила общую разработку проекта лунного модуля. Теперь она готовится к детальной проработке проекта, который станет основой для производства модуля.
Источник:Huntsville Business Journal
Ранее NASA минимум на месяц отложило очередной этап отборочного конкурса на производство лунного посадочного модуля для доставки человека на Луну. Этот этап должен был пройти в конце текущего месяца, однако Dynetics, несмотря на все, закончила первый этап вовремя.
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Другие участники конкурса от NASA на разработку лунного лендера
В текущем этапе конкурса NASA участвуют три компании: SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джефф Безос и Dynetics, принадлежащая военному подрядчику Leidos. Десять месяцев назад все они заключили контракты на сумму около одного миллиарда долларов США на разработку собственных уникальных проектов лунных посадочных модулей.
Команды-участники конкурса от NASA и рендеры их лендеров / Фото NASA
Для следующего этапа, в ходе которого конкурсанты должны будут создать конструкторскую документацию для своих проектов, специалисты NASA должны будут выбрать две компании. Возможно, это произойдет уже до конца апреля.
Это еще один шаг к поверхности Луны. Предварительная проверка проекта подтвердила, что наша команда готова приступить к детальному проектированию, поскольку мы приближаемся к следующему этапу – критическому анализу конструкции. Это еще один примечательный обзор, который приближает нас на шаг ближе к повторной высадки американцев на Луну,
– сказал Ким Деринг (Kim Doering), вице-президент по космическим системам компании Dynetics.
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