Главная фишка iPhone 14 Pro уже доступна на андроид смартфонах: как ее установить

Разработчик Jawomo создал приложение, переносящее Dynamic Island – одну из фишек iPhone 14 Pro и Pro Max, на смартфоны Android. Теперь каждый сможет установить себе островок, который, по крайней мере, будет визуально работать, как аналогичная фишка Apple.

Даже те, кто постоянно находятся в команде Android, время от времени стремятся почувствовать опыт пользования некоторыми крутыми функциями или фишками от Apple. В этот раз такой фишкой стал динамичный островок на новых смартфонах компании.

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Сразу было ясно, что совсем скоро на Android-смартфонах появится аналог Dynamic Island. Долго ждать не пришлось. Приложение DynamicSpot, разработанное пользователем Jawomo, доступно для ранней загрузки из Google Play Store.

Пока он доступен в бесплатной версии. С его помощью можно регулировать положение и размер островка в зависимости от того, где расположено отверстие камеры на конкретном устройстве Android. Однако добавление некоторых расширенных функций, таких как отображение островка на экране блокировки или нажатие на иконки для открытия приложений, требует дополнительной оплаты в размере 135 гривен.



Dynamic Island на вашем Android-смартфоне / Фото 24 канал

Ранний доступ это ранний доступ

Как и любое приложение в раннем доступе, не все всегда будет работать так, как задумано. И поскольку эта функция не является родной для ОС Android, для того чтобы все работало бесперебойно, нужно приложить определенные усилия.

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В настоящее время программа DynamicSpot воспринимается как эстетическое дополнение, которому не хватает значительной части расширенной функциональности и полировки версии островка от Apple. Однако платная версия DynamicSpot содержит опции для переключения взаимодействия прикосновений и нажатий с вашими уведомлениями – функция, отсутствующая даже на островке Apple.

DynamicSpot, безусловно, ощущается как приложение, нуждающееся в доработках, но даже в таком виде он поражает еще и слишком, созданный одним разработчиком. Это приложение является интересным способом изменить варианты доставки ваших сообщений на смартфон и хотя бы удаленно получить опыт взаимодействия с Dynamic Island.