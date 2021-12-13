Сегодняшние вспышки на Солнце трудно назвать опасными, так как они практически не представляют опасности и позволяют нам наблюдать за яркими полярными сияниями. Но так, вероятно, было не всегда. И наблюдения за солнцеподобной звездой EK Draconis подтверждают это.

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Температурная карта звезды EK Draconis, опубликованная в 2018 году / Фото Semantic Scholar

Подробнее о мегавспышке на EK Draconis

Звезда EK Draconis расположена неподалеку от нас – нас разделяет около 111 световых лет. Эта звезда, хотя и называется солнцеподобной, но все же отличается от нашего родного светила возрастом – ей "всего лишь" 50 – 125 миллионов лет, а Солнцу – примерно 4,57 миллиарда лет.

Поэтому, хотя EK Draconis и принадлежит к тому же классу G, что и наша звезда, но она молодая, а потому очень активная. Объект характерен температурой около 5 560 – 5 700 градусов по Кельвину (примерно, как у Солнца), большими пятнами на низких и высоких широтах и частыми вспышками, которые мы фиксируем в ультрафиолетовом диапазоне.

Но в апреле 2020 года молодая EK Draconis превзошла себя, породив вспышку невероятной силы, извергая в окружающее пространство квадриллионы килограммов плазмы, которые двигались со скоростью один миллион шестьсот тысяч километров в час. Этот выброс коронарного вещества был в 10 раз сильнее мощнейшей зарегистрированной вспышки у солнцеподобной звезды. Если бы такое произошло на Солнце и вспышка была направлена в сторону Земли, то о жизни на планете можно было бы забыть. Что и сказать – действительно "дыхание дракона".

Такие исследования помогают астрономам понять прошлое и нашей Солнечной системы. Ученые даже предполагают, что подобная (но более слабая) вспышка могла стать одной из причин потери Марсом атмосферы.