Речь идет о Xiaomi Mi 11, который заработал лишь 49 баллов. Это худший результат соответствующего рейтинга источника. Redmi 9, который находится на втором месте, заработал на пять баллов больше.

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Почему все так плохо

Провальной оказалась именно автономность. Здесь смартфон получил лишь 34 балла, и это не смогли компенсировать даже 84 балла за быструю зарядку.



Скриншот сайта DxOMark с результатами тестирования / Скриншот 24 канала

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4600 мА•час. Это лишь немного меньше, чем средний показатель в этом сегменте – 5000 мА•час, но все же, как показали тесты, с автономностью все довольно неплохо.

Во всем виноват Snapdragon 888, который не может похвастаться энергоэффективностью, и очень большой 120-герцевый экран с высоким разрешением. Впрочем, Oppo Find X3 Pro при практически идентичных параметрах все равно показал себя лучше, заработав 66 баллов в общей сложности и 48 баллов за автономность.

Xiaomi Mi 11 показал продолжительность работы в 1 день и 12 часов, зарядившись при этом полностью всего за 56 минут.