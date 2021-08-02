Xiaomi уже не первая: DxOMark определила нового лидера мобильной фотографии

Лаборатория DxOMark опубликовала оценку нового смартфона, который смог потеснить прежнего лидера – Xiaomi Mi 11 Ultra. По мнению компании, ему нет равных ни в основной, ни в передней камере.

Новый лидер – Huawei P50 Pro. Его признали лучшим в мире камерофоном, причем сразу в двух категориях.

Интересно Израильские власти взялась расследовать деятельность NSO Group, ответственного за Pegasus

На что способны новые камеры

Huawei официально представила свои флагманские смартфоны P50 и P50 Pro, сразу же специалисты DxOMark опубликовали тесты камер топовой модели. Причем и основной, и фронтальной – в обоих случаях P50 Pro обошел все нынешние флагманские смартфоны.

Смартфон получил 144 балла – на один балл больше, чем у прошлого "номера один", Xiaomi Mi 11 Ultra, и на пять баллов больше, чем в Huawei Mate 40 Pro+.



Huawei P50 Pro / Фото Huawei

лучших камерофонов мира сейчас три модели в Huawei и две в Xiaomi. Для сравнения: лучший из смартфонов Apple лишь на девятой позиции.

Специалисты высоко оценили камеру Huawei P50 Pro. Из плюсов:

Низкий уровень шумов и широкий динамический диапазон в любых условиях съемки, что характерно как для основного модуля, так и модуля с сверхширокоугольным объективом.

Точный и природный баланс белого.

Хорошая детализация при съемке с оптическим зумом и в помещении, и при дневном свете.

Широкий динамический диапазон и стабильный автофокус в видеороликах, эффективная стабилизация видео.

Минусы тоже есть, но они не критичны, к тому же часть их может быть устранена обновлением прошивки.

В передней камере смартфона используется 13-мегапиксельный датчик и объектив с фокусным расстоянием 18 миллиметров и диафрагмой F / 2,4.

используется 13-мегапиксельный датчик и объектив с фокусным расстоянием 18 миллиметров и диафрагмой F / 2,4. Также есть система автофокуса и электронной стабилизации изображения.

За съемку фото фронтальная камера получила 112 баллов, за съемку видео – 96. В итоге – первое место в своем рейтинге.

Хвалят фронтальную камеру Huawei P50 Pro за широкий динамический диапазон, точный баланс белого, хорошую детализацию на фото в помещении и при дневном свете, эффективную стабилизацию при съемке видео.

Минусы – снижение детализации на фото при слабом освещении, периодические сбои автофокуса, неточная передача кожных тонов на фото, ограниченный динамический диапазон в видеороликах при слабом освещении.

, DxOMark последнее время подвергается сильной критике и обвинениям в необъективности. Многие технообзорщики и блогеры после собственных тестов устройств просто перестали учитывать мнение DxOMark и каким-либо образом ссылаться на нее, заявляя о лжи со стороны лаборатории.