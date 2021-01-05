Ежегодно специалисты DxOMark анализируют лучшие гаджеты на мобильном рынке по различным параметрам, в том числе и по фото- и видеовозможностям. По итогам 2020 года также назвали лучшие смартфоны по качеству работы камер. Лидер предсказуем.

Китайский суперфлагман HUAWEI Mate 40 Pro+ был выбран лучшим из лучших по сумме баллов, а также выиграл в категории "Лучший смартфон для съемки при недостаточной освещенности". Данные опубликованы на официальном сайте независимой лаборатории DxOMark.

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Кто в рейтинге



Победитель рейтинга Huawei Mate 40 Pro+ / Фото Huawei

При показателе в 138 баллов Apple iPhone 12 Pro очень близок к Mate 40 Pro+, но немного уступает Huawei. iPhone, по словам экспертов, прекрасно подходит для автофокусировки и предварительного просмотра. Новый лидарный лазерный датчик Apple гарантирует, что фокус будет точно установлен на нужном объекте при любом освещении. Предварительный просмотр в приложении камеры максимально приближен к окончательному виду фото, даже в сложных HDR-сценах или при съемке в режиме боке.

Разница между этими двумя гаджетами наиболее заметна в динамическом диапазоне, где Apple находится не совсем на том же высоком уровне, что и Mate 40 Pro+.



Ночное фото, сделанное Mate 40 Pro+ / Фото DxOMark

Интересно, что лучше всего видеозапись в 4K-качестве, по мнению DxOMark, удается младшей версии победителя – модели без приставки "+" в названии. Она прекрасно справляется и с портретами. Но в этой категории Mate 40 Pro пришлось разделить пальму первенства с еще одним смартфоном – корейским флагманом Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Еще два упоминания в итогах года от DxOMark получил другой аппарат с приставкой Ultra в названии – Китайский флагман Xiaomi Mi10 Ultra. Его эксперты назвали лучшим при съемке с большого расстояния с использованием телеобъектива, а также при съемке с широкоугольным объективом.