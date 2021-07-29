Двуногий робот пробежал пять километров на одном заряде батареи за 53 минуты

Специалисты Университета штата Орегон организовали рекордную пробежку для двуногого робота Cassie. Он принадлежит университету и раньше его уже научили подниматься и спускаться по лестнице.

Создала работа компания Agility Robotic, основанная тем же университетом. На одном заряде Cassie преодолел дистанцию в пять километров за 53 минуты, из которых 6,5 минут ушло на перезапуск робота после двух падений. Произошли они из-за перегрева компьютера и неудачного поворота.

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Рекорд Cassie

Cassie создали в 2017 году на грант в один миллион долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Управляет им нейросеть с использованием глубокого машинного обучения с подкреплением.

Cassie умеет стабильно балансировать и передвигаться на двух конечностях, а также подниматься и спускаться по лестнице.

Как бегал робот Cassie: видео

– один из трех основных способов машинного обучения. Его суть можно описать так: человек задает определенную цель и нейросеть пытается достичь ее с минимумом ошибок, учась на том, как реагирует окружающая среда. Если перед нейросетью поставлена цель пробежать пять километров – каждый успешно сделанный шаг будет "подкреплять" ее алгоритмы, а каждое падение — заставлять нейросеть изменять свое поведение.

Agility Robotics использует Cassie, как экспериментальную платформу для своих коммерческих двуногих роботов Digit и Ford – компания предлагает использовать их для обработки и доставки посылок.